Героїчна смерть колишнього депутата, учасника війни з Росією ще з 2014-го року.

Під Києвом, під час бою з російськими окупантами, загинув колишній нардеп

Про те, за яких обставин у районі столиці загинув учасник першого етапу російсько-української війни, ексофіцер Олександр Марченко, який свого часу є народним депутатом України 8-го скликання від "Свободи", на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише Олег Тягнибок , колишній нардеп від цієї ж партії.

За словами Тягнибока, бій проходив поблизу в північному передмісті Києва, поблизу від Пуща-Водиці - саме тут загинув ветеран московсько-української війни, офіцер, народний депутат України 8-го скликання від Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олександр Марченко.

"Вічна пам'ять і слава Герою! Смерть ворогам! Помстимося!"- акцентував Олег Тягнибок.

Нагадаємо, що Олександр Марченко був бійцем об'єднання - "Легіон Свободи", а у 2014-му році перейшов в 72-у бригаду. 10-го серпня 2014-го року, після обстрілу українських позицій із системи залпового вогню "Смерч", Марченка поранило в бою біля Красного Луча.

Трохи пізніше, в травні 2015-го року, журналіст телеканалу "Інтер", Роман Бочкала, абсолютно випадково побачив Олександра Марченка в зоні проведення АТО - ексдепутат працював на екскаваторі, облаштовуючи на передовій укріплений район.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що за останню добу в Києві затримано 49 російських диверсантів.

Також раніше ми інформували про те, що добровольці винайшли катапульту, що дозволяє метати "коктейлі Молотова" якомога далі.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Арестович дав прогноз, через скільки діб армія РФ значно ослабне.