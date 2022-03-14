Одна з постраждалих під час обстрілу окупантами пологового будинку в Маріуполі вагітних померла. Про це повідомила журналістка" Голосу Америки " Ася Доліна в Facebook.

"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три в Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її не народжена не вижила. Підтверджує фотограф Євген малолітка, який зробив ці фото для AP. Друга - Маріанна Подгурська - народила дівчинку вчора, як багато хто з вас і так вже знають... а перша сильно поранена дівчина загинула", - повідомила журналістка.

Нагадаємо, 9 березня росіяни розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Вагітних і дітей діставали з-під завалів і евакуювали. Через російські бомби загинули три людини, серед них – дитина, ще 17 людей постраждали.

У трагедії також постраждала вагітна блогерка з Маріуполя Маріанна Подгурская. На щастя, вона жива і народила дочку. Однак на жінку обрушилася атака російських ботів в соцмережах, які стали писати їй звинувачення. Також пропагандисти заявляють, що кадри зруйнованої лікарні в Маріуполі "кіношна постановка, а дівчаток загнали на руїни силою".

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