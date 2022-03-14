У Волновасі Донецької області росіяни застрелили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова). Про трагедію повідомили в пресслужбі ПЦУ.
"З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - йдеться в повідомленні.
Також в ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений в ченці в Свято-Феодосійському монастирі міста Києва, довгий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.
Царство Небесне, вічний спокій отцю Платону, нехай з Богом спочиває. Завжди в наших серцях. Біль розриває душу.
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