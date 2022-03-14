Унаслідок обстрілу телевежі на Рівненщині загинули 9 осіб. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Офіційно: 9 загиблих; 9 поранених. Під завалами телевежі в Антополі ще знаходяться люди. Роботи продовжуються…», - сказано в повідомленні в телеграм-каналі Віталія Коваля.

Рятувальники продовжують розбирати завали. До проведення аварійно-рятувальних робіт задіяно 15 одиниць спеціальної техніки ДСНС та 90 осіб особового складу рятувальників. А також 29 одиниць техніки та 136 осіб від комунальних служб та інших підприємств і установ області.

Рівненська телевежа розташована в селі Антопіль, приблизно за 15 км від обласного центру.

Російські окупанти атакували Рівненщину рано вранці 14 березня. У рівненську телевежу влучили дві ворожі ракети, зруйновано апаратну.

Як уточнив Віталій Коваль, на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення. В ефірі телемарафону "UA разом" він наголосив, що ворог хотів відрізати людей від правдивої інформації.

У Держспецзв’язку уточнили, що внаслідок обстрілу телевежу Концерну РРТ обладнання телевежі в Рівному наразі відключене, пошкодження ще з'ясовують. Ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне. Фахівці концерну роблять усе можливе для відновлення трансляції українських телеканалів.

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