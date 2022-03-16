Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу в Тростянці на Сумщині.

Воїни 93-ї ОМБр ювелірно знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 «Мста-С» у Тростянці на Сумщині. Кадри чудової військової операції з'явилися в мережі. На другому відео можна побачити знищення ворожої техніки в тому ж районі.

Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу в Тростянці на Сумщині. Вразити техніку окупанта і не заподіяти серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростим завданням. Холодноярцям вдалося з нею впоратися.

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