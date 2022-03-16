Воїни 93-ї ОМБр ювелірно знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 «Мста-С» у Тростянці на Сумщині. Кадри чудової військової операції з'явилися в мережі. На другому відео можна побачити знищення ворожої техніки в тому ж районі.
Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу в Тростянці на Сумщині. Вразити техніку окупанта і не заподіяти серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростим завданням. Холодноярцям вдалося з нею впоратися.
Нагадаємо, що ЗСУ знищують авіацію РФ під Херсоном, фото блискучої операції.
Як повідомляла Politeka, скільки років знадобиться Україні, щоб розмінувати території.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Страшний переполох": російські журналісти почали масово звільнятися
"Відбувається зачистка": втеча колони окупантів потрапила на відео
Бійці ЗСУ переходять у контрнаступ, перші деталі: "Ми зупинили агресора..."
Війська РФ вдарили по інтернату для дітей і лікарні, кадри: є жертви
Також Politeka писала, на території Запорізької АЕС пролунали вибухи.