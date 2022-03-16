У середу, 16 березня, російські окупанти викрали мера міста Скадовськ (Херсонська область) Олександра Яковлєва. Також повідомляється, що разом з ним загарбники забрали і секретаря міськради Юрія Палюха.
Про це в Facebook повідомив місцевий житель Артем Костюченко.
Варто відзначити, що востаннє Яковлєв виходив на зв'язок з громадськістю через соцмережі 15 березня. Він повідомляв, що незважаючи на різні чутки залишається в Скадовську. Також міський голова коротко розповів про роботу міських служб, ситуацію з медикаментами та виплатами пенсій у населеному пункті.
Жителів Скадовська лише закликали виходити на мітинг проти російських окупантів.
Нагадаємо, окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився співпрацювати з ворогами.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Страшний переполох": російські журналісти почали масово звільнятися
Знайдено тіло знаменитого актора: йому було лише 41 рік
Зеленський підписав закон про покарання за співпрацю з окупантами: який термін загрожує
"Кремлівські щури вже тремтять": глава Міноборони Резніков повідомив про перелом ситуації
Як повідомляла Politeka, Росія посилає в Україну приватні охоронні фірми.
Також Politeka писала, що розвідка назвала імена льотчиків РФ, які готуються бомбити Україну.