Мер був викрадений зі Скадовської міської ради. Активіст закликає жителів збиратися на центральній площі.

У середу, 16 березня, російські окупанти викрали мера міста Скадовськ (Херсонська область) Олександра Яковлєва. Також повідомляється, що разом з ним загарбники забрали і секретаря міськради Юрія Палюха.

Про це в Facebook повідомив місцевий житель Артем Костюченко.

Варто відзначити, що востаннє Яковлєв виходив на зв'язок з громадськістю через соцмережі 15 березня. Він повідомляв, що незважаючи на різні чутки залишається в Скадовську. Також міський голова коротко розповів про роботу міських служб, ситуацію з медикаментами та виплатами пенсій у населеному пункті.

Жителів Скадовська лише закликали виходити на мітинг проти російських окупантів.

Нагадаємо, окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився співпрацювати з ворогами.

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