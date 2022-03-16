Люди знаходяться в шоці, погіршує ситуацію і те, що відсутня медична допомога і медикаменти.

В тимчасово окупованому Мелітополі у місцевих жителів спостерігаються проблеми з готівкою. Людям доводиться годинами, а то й днями стояти в черзі в банк.

Про це повідомляє місцеве видання "РИА – Мелітополь".

Люди не скрізь зуміли організуватися, в деяких випадках черга переходить на наступний день, а в деяких - її доводиться займати щодня.

Люди знаходяться в шоці, погіршує ситуацію і те, що відсутня медична допомога і медикаменти. Поетом багатьом мелітопольцям стає погано прямо в черзі.

За словами очевидців, одна жінка знепритомніла і померла прямо біля банку. Причому, в цій же черзі були медики, які не поспішали надати першу допомогу.

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