Десять інших кораблів під панамським прапором не можуть покинути район, оскільки російський флот обмежує вихід суден.

Армія Росії з початку війни проти України атакувала в Чорному морі три цивільні кораблі під прапором Панами. Про це повідомив Норіель Арауз, адміністратор Панамського морського управління, пише Reuters.

Атаки траплялися в різні дні, проте є загроза, що кількість ударів буде збільшуватися.

Зокрема флот російських окупантів випустив ракети по кораблях Namura Queen, Lord Nelson, Helt. Одне судно потонуло, два інших отримали пошкодження. Постраждалих серед екіпажу немає.

За словами Норіель Арауза, нині в акваторії Чорного моря фактично опинилися в блокаді десять інших кораблів під панамським прапором.

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