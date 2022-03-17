У середу, 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти скинули потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.
Про це повідомляє окремий загін спеціального призначення "Азов" на своєму telegram-каналі.
Драмтеатр був місцем збору біженців, які втратили своє житло і засоби для існування. Росіяни знали про це, адже це говорилося на офіційному рівні. Повідомляється, що в театрі перебувало близько тисячі мирних громадян, зокрема жінки і маленькі діти.
Перед театром в Маріуполі був величезний напис "діти" по обидва боки будівлі, щоб туди не летіли авіабомби. І цей напис навмисне робили таким, щоб він був помітний навіть з повітря. Однак, судячи з цинічного вчинку російських окупантів, вони продовжують здійснювати геноцид щодо українського народу.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Окупанти деморалізовані і все частіше відмовляються брати участь у війні: нові дані Генштабу ЗСУ
Скільки солдатів РФ вже ніколи не повернуться додому: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані про втрати ворога
Росія невблаганно котиться до дефолту: які ще компанії ще відмовилися працювати з окупантами
"Кремлівські щури вже тремтять": глава Міноборони Резніков повідомив про перелом ситуації
Український підприємець і політик Сергій Тарута в мережі повідомив хорошу новину. Виявилося, що бомбосховище драмтеатру витримало. Завали 17 березня почали розбирати, люди виходять живі!
Нагадаємо, окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився співпрацювати з ворогами.
Як повідомляла Politeka, Росія посилає в Україну приватні охоронні фірми.
Також Politeka писала, що розвідка назвала імена льотчиків РФ, які готуються бомбити Україну.