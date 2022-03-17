17 березня, російські окупанти здійснили чергове бомбардування Христо-Різдвяного кафедрального собору в місті Сєвєродонецьк. При цьому церква служить бомбосховищем для багатьох жителів міста.

Про це в Facebook повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай

"Окупанти продовжують добивати Сєвєродонецький Христо-Різдвяний Кафедральний собор. Сьогодні прилетів черговий снаряд. Церква служить бомбосховищем для багатьох городян. Росіяни йдуть проти Бога!",- йдеться в повідомленні.

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