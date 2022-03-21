Так, згідно з новими даними Генштабу ЗСУ, втрати особового складу ворога орієнтовно склали близько 15 тисяч осіб, пише Politeka.net.

Щодо техніки дані на момент ранку 21 березня такі:

танків ‒ 498 од,

бойових броньованих машин ‒ 1535 од,

артилерійських систем– 240 од,

РСЗВ - 80 од,

засоби ППО - 45 од,

літаків – 97 од,

гелікоптерів – 121 од,

автомобільної техніки - 969 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.

Спеціальна техніка - 13.

Нагадаємо, після того, як російським військам не вдалося домогтися швидкої перемоги над Україною Кремль переходить до нової стратегії. Про це пише The Wall Street Journal.

Відзначається, що початковими цілями Путіна було, в тому числі, захоплення Києва протягом декількох днів і заміна уряду проросійським режимом. Однак нічого з цього не вдалося.

Нова тактика полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні і східні території України. Росія намагається забезпечити «сухопутний міст» між західною частиною Росії і Кримським півостровом, а також розширити контроль над Донбасом.

Путін продовжить свій військовий тиск, включаючи обстріли міст, розраховуючи, що це змусить президента Зеленського погодитися на його вимоги.

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