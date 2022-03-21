Так, згідно з новими даними Генштабу ЗСУ, втрати особового складу ворога орієнтовно склали близько 15 тисяч осіб, пише Politeka.net.
Щодо техніки дані на момент ранку 21 березня такі:
танків ‒ 498 од,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
артилерійських систем– 240 од,
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РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків – 97 од,
гелікоптерів – 121 од,
автомобільної техніки - 969 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
Спеціальна техніка - 13.
Нагадаємо, після того, як російським військам не вдалося домогтися швидкої перемоги над Україною Кремль переходить до нової стратегії. Про це пише The Wall Street Journal.
Відзначається, що початковими цілями Путіна було, в тому числі, захоплення Києва протягом декількох днів і заміна уряду проросійським режимом. Однак нічого з цього не вдалося.
Нова тактика полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні і східні території України. Росія намагається забезпечити «сухопутний міст» між західною частиною Росії і Кримським півостровом, а також розширити контроль над Донбасом.
Путін продовжить свій військовий тиск, включаючи обстріли міст, розраховуючи, що це змусить президента Зеленського погодитися на його вимоги.
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Також Politeka повідомляла, що ворог менше використовує авіацію і вивозить з України вкрадені авто і їжу
Крім того, Politeka писала, що Німеччина, Польща та інші країни відкрили кримінальні справи проти Росії