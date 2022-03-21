"Кожне ваше фото, викладене в інтернет - це вбиті військові, мирні жителі і рятувальники, які приїхали на місце"

Радник офісу Президента України Олексій Арестович звернувся до українців з проханням не знімати і не викладати кадри результатів російських ударів в інтернет.

"Я розумію, що всім хочеться сказати терміново, що сфотографувати і сказати "ось впало і вибухнуло", але тим самим ви просто полегшуєте противнику його роботу", - зазначає військовий експерт.

Він зазначив, що ведення вогню складається з декількох етапів: дорозвідка (визначення об'єкта), удар, коригування та визначення наслідків ударів.

"Ось якраз оцінка результату ударів є найважливішим елементом і ви її страшно полегшуєте робити противнику. Ті, хто знімає і викладають, заслужили бойові нагороди від рф. "Спасибі" вам за це велике!"- додав Арестович.

"Кожне ваше фото, викладене в Інтернет - це вбиті військові, мирні жителі і рятувальники, які приїхали на місце" - уточнив він.

Також, за його словами, якщо хтось дуже хоче поділитися кадрами, слід витримати щонайменше добу після удару.

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