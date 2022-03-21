Разом з нею загинули за Україну восьмеро Героїв з Хмельниччини

19 березня з'явилося повідомлення про те, що внаслідок обстрілу російських військ загинула військова з Житомирщини Олександра Бургарт – уродженка села Міньківці Андрушівської громади.

Інформацію про це розмістила на своїй сторінці в мережі Facebook Андрушівська міська рада.



У повідомленні сказано, що 22-річна Олександра була випускницею Андрушівської гімназії. У 2021 році закінчила військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Захищала Україну у 19-ій окремій ракетній бригаді «Свята Варвара».

Нагадаємо, супротивник втратив можливість наступати: Арестович розкрив масштаби втрат загарбників.

Також під Одесою підбито корабель окупантів, кадри морського бою.

Крім того, українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату.