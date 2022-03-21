19 березня з'явилося повідомлення про те, що внаслідок обстрілу російських військ загинула військова з Житомирщини Олександра Бургарт – уродженка села Міньківці Андрушівської громади.
Інформацію про це розмістила на своїй сторінці в мережі Facebook Андрушівська міська рада.
У повідомленні сказано, що 22-річна Олександра була випускницею Андрушівської гімназії. У 2021 році закінчила військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
Захищала Україну у 19-ій окремій ракетній бригаді «Свята Варвара».
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