Противник втратив можливість наступати: Арестович розкрив масштаби втрат загарбників

Противник майже втратитв змогу наступати будь де на території України і веде лише тактичні дії, накопичує резерви, які, втім, піддаються ніщивним ударам ракетних військ, артилерії та авіації ЗСУ.