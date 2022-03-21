Дніпровська 93-а бригада Холодний Яр спалила унікальний російський танк в Сумській області.
Про це повідомили в прес-службі бригади.
Серед усієї ворожої техніки, яку Збройні Сили України знищили біля міста Тростянець Сумської області, був виявлений хвалений експериментальний зразок російського танкпрому-Т-80УМ2 "Чорний орел" з комплектом активного захисту"Дрозд-2".
Відомо, що такий танк у росіян був в єдиному екземплярі.
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