Як пише Politeka.net, українці вже 26-ту добу захищаються від російських окупантів, яких Володимир Путін направив в Україну 24 лютого. Сьогодні, 21 березня, росіяни спробували завдати удару в Рівненській області. Але їм це не вдалося, так як ППО збило кілька ракет, про що розповів глава області Віталій Коваль.

"Ворог продовжує біснуватися. Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги ввечері у Рівненському районі зафіксовано чотири удари з повітря. З трьома ракетами наші Збройні сили впоралися. Четверта... Можливі збитки і втрати уточнюються. Друзі, зберігаємо спокій, холодний розум і віримо в Збройні Сили України", - заявив глава області.

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