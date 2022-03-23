Як пише Politeka.net, українці 28-ї захищаються від російських окупантів. ЗСУ вдалося не тільки зупинити наступ, а й піти в контратаку за деякими напрямками. А сьогодні стало відомо, що захисники України захопили одну з найпотужніших РЕБ Росії "Красуха-4". Про це повідомив у себе в тг-каналі радник глави МВС Антон Геращенко.
"ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби ЗС РФ
"Красуха-4" здатна виявляти і блокувати різні радари на дистанції до 300 км.
і цей трофей може стати золотою жилою для розвідки. Про це повідомляє Мілітарі відділ The Drive.
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Знахідка також може зацікавити західні спецслужби", - написав Геращенко у себе в публікації.
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