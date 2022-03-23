ЗСУ захопили в своє користування одну з найпотужніших РЕБ Росії "Красуха-4".

Як пише Politeka.net, українці 28-ї захищаються від російських окупантів. ЗСУ вдалося не тільки зупинити наступ, а й піти в контратаку за деякими напрямками. А сьогодні стало відомо, що захисники України захопили одну з найпотужніших РЕБ Росії "Красуха-4". Про це повідомив у себе в тг-каналі радник глави МВС Антон Геращенко.

"ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби ЗС РФ

"Красуха-4" здатна виявляти і блокувати різні радари на дистанції до 300 км.

і цей трофей може стати золотою жилою для розвідки. Про це повідомляє Мілітарі відділ The Drive.

Знахідка також може зацікавити західні спецслужби", - написав Геращенко у себе в публікації.

Нагадаємо, ВСУ знищили колону забезпечення окупантів

А ще Politeka повідомляла, що від Путіна втік вірний соратник, що відомо: був помічений у Стамбулі

Також Politeka повідомляла, що захисники України оточили ворога під Києвом, подробиці



