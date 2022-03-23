Українські військові зуміли збити ще одну ракету російських окупантів. Ворожу ракету вдалося збити в Миколаївській області.

Про збиття ворожої ракети повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він опублікував відповідне відео у своєму телеграмі.

За попередніми даними, українським військовим вдалося знищити російську крилату ракету.

Ймовірно, ракету збили завдяки ПЗРК. Точної інформації немає. Ракета впала у полі та розсипалася.

Нагадаємо, Лукашенко міг обдурити главу Кремля, в МВС України розкрили подробиці.

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Як писала Politeka.net, зірка "Динамо" і збірної України звернувся до Путіна, і розповів, що готовий з ним зробити.

Також Politeka.net писала, що окупанти запустили ракету і потрапили в свою колону техніки.