Українські військові зуміли збити ще одну ракету російських окупантів. Ворожу ракету вдалося збити в Миколаївській області.
Про збиття ворожої ракети повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він опублікував відповідне відео у своєму телеграмі.
За попередніми даними, українським військовим вдалося знищити російську крилату ракету.
Ймовірно, ракету збили завдяки ПЗРК. Точної інформації немає. Ракета впала у полі та розсипалася.
Нагадаємо, Лукашенко міг обдурити главу Кремля, в МВС України розкрили подробиці.
Популярні новини заразПоказати ще
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Зникнення" глави Міноборони РФ Шойгу: у Зеленського вирішили відреагувати
"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна
Низький рівень мотивації: розвідники з'ясували, що обіцяють білорусам за війну в Україні
Ворог завдав нового удару по Києву: горять будинки, перші дані про постраждалих
Як писала Politeka.net, зірка "Динамо" і збірної України звернувся до Путіна, і розповів, що готовий з ним зробити.
Також Politeka.net писала, що окупанти запустили ракету і потрапили в свою колону техніки.