У зоопарку Міннесоти помер 12-річний амурський тигр, у якого було прізвисько Путін

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється на сторінці зоопарку в Twitter.

Уточнюється, що тигр помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури. Всі спроби зоотехніків, працівників зоопарку і ветеринарів для порятунку Путіна виявилися марні.

У соцмережах емоційно відреагували на кончину тварини. "Не той, знову баба з косою не туди воює", "Бідна тварина 12 років мучилося з таким ім'ям і в кінці-кінців не витримала", "символічно", "Мда, відьми промахнулися", "Знак згори?", "Почалося","Ой, який хороший знак".

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