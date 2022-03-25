Як пише Politeka.net, українці вже 30-й день захищаються від російських окупантів. За цей час вдалося зупинити просування ворогів і зараз українці йдуть в контрнаступ. Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відео з полоненим окупантів, який розповів, як його танкова рота втратила безліч техніки, поки не вступала в бій.
Полонений пояснив, що по Україні їхали вони три дні. Також військовий зазначив, що втратив 8 одиниць техніки своєї роти. За цей час їм вдалося проїхати 120 км.
"Не вступаючи в бій втратили 8 танків!",- написав Геращенко під відео.
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