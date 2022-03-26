Перший місяць війни росії проти України забрав життя 54 залізничників.

Про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин у повідомленні Telegram-канали.

Ще 64 залізничники поранені, з різним ступенем тяжкості. І ще троє перебувають у полоні.

"І це найважча для мене сторона війни" — додав він.

Також чиновник розповів, що при ремонті контактної мережі в результаті вибуху загинула залізничниця і поранений залізничник. У пораненого стан важкий, він відправлений до лікарні.

"Так, у того що залізниця працює за графіком є ціна. І це найвища ціна, вона вимірюється життями. Хіба ще комусь не ясно, що ми будемо йти до кінця, до перемоги, ми не зупинимося. Закрите небо допоможе нам зберегти життя наших залізничників, найдорожче, що у нас є", — зазначив Камишин.

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