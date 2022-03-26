Як пише Politeka.net, українці вже 31-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Сьогодні, 26 березня, ворог знову використовував безліч ракет, обстрілюючи українські міста. Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко розповів про успішне відбиття однієї з атак окупаційних військ. Про це губернатор повідомив у своєму тг-каналі.

"За попередньою інформацією орієнтовно в 10 км від Луцька силами ППО була збита БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. В даний час інформація уточнюється. Повідомимо згодом", - повідомив Погуляйко.

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