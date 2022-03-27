Ввечері в неділю, 27 березня, вибухи прогриміли в Луцьку. Про це стали писати жителі міста в соціальних мережах.

Деякі мешканці Луцька повідомляли про пожежу.

Факт вибухів підтвердив міський голова Ігор Поліщук та закликав не публікувати кадри.

«Шановні лучани та жителі громади! Залишайтеся в укриттях! Прошу не публікувати фото і відео вибухів та іншу інформацію!» - написав він, не уточнюючи деталей.

У свою чергу голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко повідомив, що це були удари по нафтобазі.

Нагадаємо, у суботу, 26 березня, ввечері голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко повідомив, що силами ППО за 10 км від Луцька було збито БПЛА або ракету.

"За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом", - йшлося в повідомленні.

Пізніше Погуляйко уточнив, що близько 21:00 було чути вибухи через те, що з повітряних цілей над територією Республіки Білорусь відбувся обстріл 4-ма ракетами.

Три ракети з чотирьох були збиті у небі над Волинню.

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