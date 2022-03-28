Тривають оборонні бої в районах Топольського, Кам’янки, Сухої Кам’янки, бійці ЗСУ стримують просування противника у напрямках Гуляйполе та Запоріжжя.

Про це, якпише Politeka.net, повідомляється у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

Також повідомляється, що сили оборони міста міста Києва стримують противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.

На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українськими воїнами знищено 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.

За попередню добу було знищено 4 літаки ворога, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил, також була задіяна для нанесення ударів по наземних цілях та об’єктах окупантів.

Нагадаємо, чемпіон світу загинув у боях за Маріуполь, подробиці.

Також Politeka.net писала, що окупанти на Донбасі вирішили повернути гривні замість рублів.

Крім того Politeka.net повідомляла, що ЗСУ завдали нищівного удару по окупантам на північному напрямку