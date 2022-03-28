З кожним днем втрат російських загарбників на українській землі стає більше - як у живій силі, так і в техніці.

Так, Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані на ранок 28 березня, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.03 орієнтовно склали:

особового складу близько 17 000 чоловік,

танків - 586 од,

бойових броньованих машин - 1694 од,

артилерійських систем - 302 од,

РСЗВ - 95 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків– 123 од,

вертольотів - 127 од,

автомобільної техніки - 1150 од,

Кораблі/катери-7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66.

Спеціальна техніка - 21.

Пускові установки ОТРК - 4.

Нагадаємо, під Ізюмом Харківської області бійці ЗСУ збили ворожий "Су-35".

Кадри з місця події, що сталася 24 березня, опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.

"Приємно рано вранці подивитися, як на полі під родзинками горять уламки «суперсучасного» Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах. "Су-35" під Ізюмом був збитий 24 березня нашими ППО", - прокоментував відео Геращенко.

Також Politeka.net писала, що Авіація ЗСУ завдає потужних ударів по позиціях окупантів.

Крім того Politeka.net повідомляла, що в Україні з'явиться нова нагорода.