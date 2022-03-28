Так, Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані на ранок 28 березня, пише Politeka.net.
Згідно з повідомленням, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.03 орієнтовно склали:
особового складу близько 17 000 чоловік,
танків - 586 од,
бойових броньованих машин - 1694 од,
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артилерійських систем - 302 од,
РСЗВ - 95 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків– 123 од,
вертольотів - 127 од,
автомобільної техніки - 1150 од,
Кораблі/катери-7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66.
Спеціальна техніка - 21.
Пускові установки ОТРК - 4.
Нагадаємо, під Ізюмом Харківської області бійці ЗСУ збили ворожий "Су-35".
Кадри з місця події, що сталася 24 березня, опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.
"Приємно рано вранці подивитися, як на полі під родзинками горять уламки «суперсучасного» Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах. "Су-35" під Ізюмом був збитий 24 березня нашими ППО", - прокоментував відео Геращенко.
Також Politeka.net писала, що Авіація ЗСУ завдає потужних ударів по позиціях окупантів.
Крім того Politeka.net повідомляла, що в Україні з'явиться нова нагорода.