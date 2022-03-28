Як пише Politeka.net, українці захищаються вже 33-ту добу від російських окупаційних військ. Генштаб ЗС України повідомив оперативну інформацію на вечір 28 березня.

"Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також російське окупаційне командування докладає максимум зусиль щодо утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України", - зазначили в Генштабі.

Також зазначено, що Росія намагається заповнити втрати, набираючи росіян через військкомати. Також відомо, що близько 150 осіб були перекинуті з Південної Осетії:

"Відбулися перекидання близько 150 осіб з Південної Осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій в сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів щодо прихованої мобілізації населення так званої Південної Осетії з метою подальшого залучення до війни з Україною".

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