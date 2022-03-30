Як передавати у Рівненській обласній військовій адміністрації, місцеві рятувальники другу добу ліквідовують наслідки ракетного удару російських окупантів. На Рівненщину прилетіло з території Білорусії ввечері в понеділок, 28 березня. Ракетний удар припав на нафтобазу, яка тут же загорілася.

"Рівненські рятувальники досі гасять пожежу після ракетного удару по нафтобазі в понеділок ввечері. Пожежу локалізовано. Поширення вогню немає. Пожежники дотушують один з осередків пожежі. Ворог знищив нафтобазу. Але йому не знищити дух і незламність українців. Перемога буде за нами. Слава Україні", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Рівненській області окупанти розбомбили ще одну нафтобазу в місті Дубно. Там пожежу вдалося ліквідувати приблизно за добу. Місцева влада запевнила, що загрози від цих пожеж для населення немає.

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