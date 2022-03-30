З перших днів війни у складі територіальної оборони захищав своє місто.

Окупанти розстріляли відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунківськогов Ірпені. Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.

За свідченнями знайомих тренера, Джунківського розстріляли у боксерському тренувальному залі під час “спілкування” з російськими військовими.

Зазначається, що Олексій Джунківський з перших днів війни у складі територіальної оборони (ТРО) Ірпеня захищав своє місто.

У роки боксерської кар’єри Олексій Джунківський входив до складу збірної України.

Разом із командою він чотири рази став призером чемпіонатів світу серед військовослужбовців, а також брав участь у матчевих зустрічах Україна — Росія, Україна — США та Україна — Куба.

Після закінчення кар’єри став дитячим тренером і виховав чимало відомих боксерів. Серед вихованців — чемпіон Європи серед школярів 2016 року Олег Лагута та срібний призер чемпіонату Європи серед школярів 2015 року Владислав Марчук.

В Олексія Джунківського залишилася дружина та малолітня дитина.

Нагадаємо, мер Ірпеня розповів, скільки людей загинуло в місті: Давили танками.

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