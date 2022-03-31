Українські прикордонники затримали в районі бойових дій у Київській області ймовірного диверсанта. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
За даними відомства, чоловік їздив на велосипеді в межах населеного пункту і, маскуючись під місцевого жителя, збирав інформацію. У можливого учасника ДРГ правоохоронці виявили радіостанцію, скануючу радіочастоти і флеш-носії.
У мобільному телефоні знайшли контакти осіб з РФ і можливе листування з кураторами. Під час обшуків квартири у чоловіка виявили техприлади, зброю та набої.
Повідомляється, що прикордонники оперативно-розшукового відділу ОКПП "Київ" провели з чоловіком фільтраційні заходи, після чого передали співробітникам Служби безпеки України.
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