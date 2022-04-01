Вранці, в п'ятницю, 1 квітня, російські окупанти обстріляли з градів Гірське Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"З реактивних систем залпового вогню росіяни завдали удару по житловому сектору міста Гірське. Є кілька зруйнованих будинків, поранена жінка. Рятувальники продовжують працювати", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти розстріляли студентку, яка везла гуманітарну допомогу до Чернігова.

Крім того Politeka писала, що від ворожого снаряда загинув 10-річний син рекордсмена України.

Також Politeka повідомляла, що під Харковом окупанти влаштували українцям терор на дорозі.

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