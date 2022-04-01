Російські військові жорстоко обстріляли Луганську область. Місцеві жителі залишилися без світла і води.

Вранці, в п'ятницю, 1 квітня, російські окупанти обстріляли з градів Гірське Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"З реактивних систем залпового вогню росіяни завдали удару по житловому сектору міста Гірське. Є кілька зруйнованих будинків, поранена жінка. Рятувальники продовжують працювати", - зазначив він.

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