Російські загарбники здатні бити по українських територіях ракетами чи не до останнього дня війни.

Про це в ході телемарафону повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович, пише Politeka.net.

"Вони будуть бити ракетами довго, я думаю, що майже до останнього дня конфлікту, тому що у них дуже багато крилатих ракет авіаційного базування. І вони б'ють цими ракетами переважно зі стратегічних бомбардувальників, які навіть не входять у повітряний простір України. Також у них багато балістичних ракет типу "Іскандер", - заявив Арестович.

Також він спрогнозував вихід української армії на кордон з Білоруссю в найближчі кілька днів.

«У них була задумка залишити певні сили, щоб стримувати наші війська біля Києва і не давати перекидати їх на допомогу нашим війська в інші райони, перш за все на сході. Але і це не вийшло, тому що відступ - це складний період військових дій. Вони просто не втримали ситуацію і посипалися з урахуванням проблем з тиловим забезпеченням", - розповів радник глави ОП.

Тим часом в мережі з'явилася інфомрація про про те, що на території підприємства "Мозирьсільмаш" в білоруському Мозирі з'явилася нова база ЗС РФ.

"Сьогодні помічено велике скупчення техніки в Мозирі на території підприємства ВАТ "Мозирьсільмаш". Також варто відзначити, що до підприємства підведена залізниця, що робить місце можливим для розвантаження і завантаження техніки, а також служити місцем для розвантаження і завантаження товарів для постачання армії», - повідомили в телеграм-каналі Беларускі Гаюн, який проводить моніторинг військової активності.

Раніше Арестович повідомив, де сама тежаля ситуція на фронті.

Також Politeka.net писала, що російські окупанти на межі божевілля.

Крім того Politeka.net повідомляла, що в звільненій Бучі українські захисники знайшли тіла мирних мешканців, які були закатовані окупантами.