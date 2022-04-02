Голова Полтавської області Дмитро Лугін розповів про ракетні удари по регіону.

Як пише Politeka.net, українці вже 38-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити наступ, а й піти в контратаки за деякими напрямками. А сьогодні, другого квітня, стало відомо, що було запущено кілька ракет по Полтавській області. Голова ОДА Дмитро Лунін розповів їхню долю.

"Проговорили про ситуацію в Полтавській області в ефірі Радіо НВ. Озвучив два важливих повідомлення до цього часу.

Перше: під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавщини.

Друге: звуки вибухів, які можна було чути протягом кількох останніх годин у Полтаві, – це навчання ЗСУ", - написав Лунін у своєму тг-каналі.

Через годину чиновник зазначив, що ще три приліт було по Миргороду.

"Три" Прильоти " по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки ворожих ударів з'ясовуються. Попередньо-постраждалих немає.

Не постимся ніяких фото! Зберігаємо спокій! І не ігноруємо повітряну тривогу!",- написав Лунін.

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