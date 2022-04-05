Півзахисник збірної України Віктор Коваленко розповів, що російські окупанти вбили в Херсоні його друга з братом. При цьому варвари навіть не віддали родичам тіл загиблим для поховання.
Віктор Коваленко в інтерв'ю Gazzetta dello Sport поділився своєю трагічною історією.
Товариш Віктора ховався від обстрілів кілька днів, а потім спробував покинути місто, але був застрелений російськими окупантами.
"Він п'ять днів ховався в притулок, потім спробував втекти. Він сів у машину з братом і дівчиною. На першому блокпосту російські військові зупинили машину і вбили двох чоловіків. Не повернули навіть тіла для поховання. Дівчину протримали три години, потім відпустили", - розповів Віктор.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Штурм росіян на Луганщині провалився: з'явилися подробиці
"Плани Кремля зламано": Резніков повідомив про відступаючих окупантів і де зараз найважчі бої
Прем'єр Польщі назвав країну ЄС, яка заважає введенню санкцій проти рф: "більше печуться про гроші"
Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату
Футболіст зазначив, що тисячі людей посміхалися майбутньому, мріяли і будували своє життя, але все це забрала війна. При цьому він висловив упевненість в тому, що Україна переможе росіян і після повернутися до мирного життя.
Нагадаємо, окупанти розстріляли студентку, яка везла гуманітарну допомогу до Чернігова.
Як повідомляла Politeka, від ворожого снаряда загинув 10-річний син рекордсмена України.
Також Politeka писала, що у боях за Україну поліг військовий, який пройшов Іловайськ і Дебальцеве.