Тисячі людей посміхалися майбутньому, мріяли і будували своє життя, але все це забрала війна.

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко розповів, що російські окупанти вбили в Херсоні його друга з братом. При цьому варвари навіть не віддали родичам тіл загиблим для поховання.

Віктор Коваленко в інтерв'ю Gazzetta dello Sport поділився своєю трагічною історією.

Товариш Віктора ховався від обстрілів кілька днів, а потім спробував покинути місто, але був застрелений російськими окупантами.

"Він п'ять днів ховався в притулок, потім спробував втекти. Він сів у машину з братом і дівчиною. На першому блокпосту російські військові зупинили машину і вбили двох чоловіків. Не повернули навіть тіла для поховання. Дівчину протримали три години, потім відпустили", - розповів Віктор.

Футболіст зазначив, що тисячі людей посміхалися майбутньому, мріяли і будували своє життя, але все це забрала війна. При цьому він висловив упевненість в тому, що Україна переможе росіян і після повернутися до мирного життя.

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