Федерація боксу України повідомила на своїй сторінці в Facebook про загибель боксера з Чернігівщини.

Так, в бою з російськими окупантами загинув український боксер Юрій Ворона. Серце 25-річного спортсмена, який після початку війни обороняв рідну Чернігівську область від загарбників, перестало битися під селом Лукашівка.

Смерть боксера підтвердили у Чернігівській Федерації, розповівши, що 25-річний Юрій загинув ще на самому початку війни, і всі ці тижні, поки Чернігівщина частково перебувала в окупації, вважався зниклим. Однак після звільнення області тіло хлопця було знайдено.

"Загинув на самому початку війни з Росією... Під Лукашевкою. Знайшли тільки сьогодні. Юра, ти завжди в наших серцях. 25 років... Життя тільки починалося", - повідомили представники Федерації.



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