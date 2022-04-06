Як пише Politeka.net, українці вже 42-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час повністю вдалося зупинити наступ, а також погнати ворога назад, звільняючи все нові території. Найскладніша ситуація залишається в Маріуполі, де місто продовжує бути оточене. Заступник командира "Азова"розповів, як минула доба.

Маріуполь, будинок, війна

"У добу бійці полку "Азов" пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів ворога і багато ворожої піхоти.

Окупаційні війська продовжують здійснювати військові злочини, в тому числі використовуючи фосфорні бомби, скидаючи їх на місто.

Але боротьба за український Маріуполь триває. З вірою в щасливе майбутнє України і перемогу над злом – за період повномасштабної війни укладено п'ять шлюбів з бійцями полку "Азов", які сьогодні захищають фортецю приазов'я", - написано було під відео.

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