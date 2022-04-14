Російські окупанти ще раз завдали удару по Краматорську, про що повідомив нардеп.

Як пише Politeka.net, українці захищаються вже 50-ту добу від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити ворога, а й звільнити повністю північну частину України. А сьогодні, 14 квітня, стало відомо, що окупанти знову завдали удару по Краматорську.

"Годину тому ракета потрапила в ЕМСС, зруйнувавши один з цехів, технологічно важливих для виготовлення замовлень. Кількість жертв і руйнування уточнюються.

Ніяких військових там не було. Знищують промисловість України", - написав нардеп Максим Єфремов.

Українці відразу почали коментувати публікацію:

"Це сьогодні прилетіло? Боже.... Я навіть не чула вибуху, не варто говорити відкрито про скупчення людей і тд. Що і де в місті працює. Серце рветься на частини коли рідне місто страждає", " це ж якась падла мабуть наводку на завод дала. Чого б просто так прилетіло? Знайти б цієї худоби і придавити голими руками", "дуже шкода".

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