Російське командування стурбоване тим, скільки часу буде потрібно на взяття Маріуполя. Узгоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування росії в інших місцях.

Спроба захопити Маріуполь дорого обійшлася його жителям. Значні площі інфраструктури були зруйновані, а населення зазнало значних втрат.

Нанесення ударів по населених пунктах в межах Маріуполя відповідає підходу росії до Чечні в 1999 р.і Сирії в 2016 р. і це незважаючи на заяви Міністерства оборони росії від 24 лютого 2022 р. про те, що росія не буде наносити удари по містах і погрожувати населенню України.

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