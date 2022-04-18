Кількість загарбників, які більше ніколи не повернуться додому з України, продовжує зростати.

Так, згідно з оновленими даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 18 квітня в Україні загинуло вже близько 20 600 тис.осіб. При цьому добу тому, 17 квітня, повідомлялося про 20 300 загиблих солдатів рф.

Таким чином всього за добу окупанти втратили 300 осіб.

Крім того, було знищено: танків 790 од, бойових броньованих машин - 2041 од, артилерійських систем – 381 од, РСЗВ - 130 од, засобів ППО - 67 од, літаків – 167 од, вертольотів – 147 од, автомобільної техніки - 1487 од, кораблів/катерів - 8 од, цистерн з ПММ/ - 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155, спеціальної техніки – 27, пускових установок ОТРК – 4.

Додамо, раніше в мережі з'явилися кадри крейсера "Москва" після того, як в нього потрапили українські ракети "Нептун". Крім того стало відомо про загибель командира корабля Антона Купріна.

Капітан 1 рангу ЧМФ РФ брав участь у нападі на острів Зміїний і погрожував українським військовослужбовцям ліквідацією. Також Купрін віддавав накази на обстріл крилатими ракетами українських міст.

У базі "Миротворця" вказувалося, що ракетний крейсер "Москва" під керівництвом Антона Купріна під виглядом навчань знаходився в Середземному морі, звідки здійснювалися ракетні удари по Сирії.

Нагадаємо, мати розповіла, як окупанти вбили її 13-річного сина, коли вони намагалися врятуватися.

Також повідомлялося, що росіяни продовжують примусову "мобілізацію", відловлюючи чоловіків на вулицях і витягуючи їх з квартир.