23 квітня близько опівночі у Тернопільську катедру Архикатедрального собору УГКЦ влетіло авто. Водійка розтрощила плащаницю і престіл.

Згодом на місце подаї приїхала поліція. На щастя, потерпілих немає. Жінці загрожує ув’язнення до 3-ох років.

“Працівники поліції встановили, що 35-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем марки «Ауді», знісши центральні металеві двері Катедрального собору, заїхала всередину культової споруди та пошкодила церковне майно.

На місці події працювали рятувальники ДСНС. Вони вжили заходів, щоб не допустити займання транспортного засобу, та, з допомогою лебідки, відбуксирували автомобіль з приміщення храму.Водійку медики госпіталізували до одного із медзакладів. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту”, – повідомили у поліції.

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