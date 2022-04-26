Сьогодні російські війська знову обстріляли зі своєї території з мінометів одну з прикордонних громад на Сумщині - Есманську, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Два касетні боєприпаси РФ впали сьогодні на городи жителів Криворізького району. На щастя, ніхто не постраждав, – повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
1 людина загинула в результаті сьогоднішніх ударів трьома ракетами РФ по Запоріжжя – повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
В результаті сьогоднішніх обстрілів Харків 3 людини загинули, поранено 7. Про це повідомив губернатор Харківської області Олег Синегубов.
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В області обстрілів зазнали Дергачі, Золочівський та Чугуївський райони, де також є загиблі та поранені. Синегубов повідомив, що найгарячішою точкою залишається район Ізюм, де українські війська збили ще один літак.
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