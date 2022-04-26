Коротке вечірнє зведення за підсумками дня, 26 Квітня, що наробили рашисти сьогодні.

Сьогодні російські війська знову обстріляли зі своєї території з мінометів одну з прикордонних громад на Сумщині - Есманську, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Два касетні боєприпаси РФ впали сьогодні на городи жителів Криворізького району. На щастя, ніхто не постраждав, – повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

1 людина загинула в результаті сьогоднішніх ударів трьома ракетами РФ по Запоріжжя – повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

В результаті сьогоднішніх обстрілів Харків 3 людини загинули, поранено 7. Про це повідомив губернатор Харківської області Олег Синегубов.

В області обстрілів зазнали Дергачі, Золочівський та Чугуївський райони, де також є загиблі та поранені. Синегубов повідомив, що найгарячішою точкою залишається район Ізюм, де українські війська збили ще один літак.

Нагадаэмо, Кількість радіоактивних часто просто зашкалює": Зеленський розповів, що робили окупанти в зоні ЧАЕС.

Як повідомляла Politeka, "Вони нас бояться": Віталій Кім розповів, що росіяни роблять на тимчасово окупованій частині області.

Також Politeka писала, що "Ніхто в світі не може відчувати себе безпечно": Зеленський про ядерну загрозу від рф.