У військовій адміністрації повідомили, що Авдіївка піддалася обстрілу фосфорними снарядами, є поранені.

Увечері 26 квітня і вранці 27 квітня російські окупанти обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, також вранці завдали по місту авіаудар – щонайменше, одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко у своєму телеграм-каналі.

"Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці. Спочатку-вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні вранці - в центрі міста. В результаті цих обстрілів в місті сталося кілька пожеж", - написав Кириленко.

Глава ОВА додав, що слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудар, потрапивши в багатоповерхівку. Наразі відомо про щонайменше одного пораненого.

Водночас Збройні Сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку. Кириленко підкреслив, що ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксують.

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