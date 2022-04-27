У місті Сєвєродонецьк Луганської області окупанти підло обстріляли лікарню, де рятували поранених жителів регіону. Ця лікарня-одна з двох, які продовжували працювати в області. В результаті атаки одна жінка загинула. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Серьогй Гайдай.

"В області залишилося тільки дві лікарні, які функціонують – у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Сьогодні орки спеціально відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями – і це їх не зупинило. Фактично орки хотіли добити поранених і вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів. Руйнування будівлі істотно. Постраждали відразу кілька поверхів. Одна жінка загинула. Їй не раз пропонували евакуацію", - розповів глава ОВА.

Сергій Гайдай також додав, що незважаючи на обстріли лікарня продовжує рятувати життя мирного населення. "Ми не можемо дозволити собі залишити людей без допомоги", - підсумував чиновник.

Нагадаємо, Росіяни викрадають українців на захоплених територіях: розвідка вказала, хто найчастіше стає жертвами.

Як повідомляла Politeka, "Очистимо від цього сміття Батьківщину": десантники показали, як знищують окупантів рф.

Також Politeka писала, що "Бомблять порожні поля": американська розвідка допомагає Україні заховати ППО від орків.