Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 16 по 22 вересня показує помірне тепло без різких стрибків: удень повітря прогріється до +25° у понеділок, а найпрохолодніше буде +19° у середу. У вівторок, 22 вересня, синоптики прогнозують можливі опади.

погода у Харківській області вже різко змінювалася тижнем раніше, а тепер синоптики фіксують помірне потепління з невеликим перепадом температур: за тиждень з 16 по 22 вересня стовпчики термометрів вдень коливатимуться від +19° до +25°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура повітря у Харківській області триматиметься в межах від +19° до +25°, а нічна — від +10° до +15°.

У середу, 16 вересня, повітря прогріється лише до +19°, а вночі очікується +12°. Хмарність мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

Четвер, 17 вересня, принесе невелике потепління: вдень до +21°, вночі — до +11°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У п’ятницю, 18 вересня, стовпчик термометра підійметься до +22°, а вночі опуститься до +10°. Хмарність малохмарна, опадів не передбачається.

Субота, 19 вересня, порадує температурою до +23° вдень і +10° вночі. Небо малохмарне, без опадів.

У неділю, 20 вересня, вдень утримається +23°, вночі — +11°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

Понеділок, 21 вересня, стане найтеплішим днем тижня: вдень до +25°, вночі до +14°. Хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 22 вересня, температура вдень знизиться до +20°, а вночі підвищиться до +15°. Небо буде хмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 21 вересня, з температурою до +25°, а найпрохолоднішим — середа, 16 вересня, коли повітря прогріється лише до +19°. Перепад температур за тиждень складе 6°. Опади прогнозують лише у вівторок, 22 вересня, решту днів залишаться без опадів.

У вівторок, коли можливі опади, варто взяти парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. У решту днів, коли температура тримається на позначці +19...+25°, комфортно планувати прогулянки та справи як вдень, так і ввечері, проте вечорами варто мати з собою легку курточку — нічна температура опускається до +10°.

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