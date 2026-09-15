Графіки відключення світла у Вінниці на 16 та 17 вересня вже опубліковані — планові знеструмлення зачеплять одразу кілька районів міста та прилеглі населені пункти.

Як повідомляє «Вінницяобленерго», у середу 16 вересня та в четвер 17 вересня бригади проводитимуть планові ремонтні роботи на електромережах, тож мешканцям частини вулиць доведеться провести кілька годин без електроенергії. Відключення будуть плановими, а не аварійними, і триватимуть у світлу пору доби.

Першими, уже 16 вересня, без світла залишаться мешканці Вінницьких Хуторів. З 09:00 до 16:30 знеструмлять вулиці Абрикосову, Березову, Богдана Хмельницького, Суворова, Українську, Чехова, Шевченка та прилеглі провулки й проїзди — зокрема Івана Пулюя, Кооперативну, Леся Курбаса, Насті Присяжнюк, Омеляна Грабця, Джеймса Мейса, Волинця, Гетьмана Мазепи, Гната Юри, Кибальчича, Топольського.

Наступного дня, 17 вересня, з 09:00 до 16:00 роботи перемістяться одразу в кілька локацій. Найбільший перелік адрес — у Вінниці та Луці-Мелешківській: це 1-й Левадний, 6-й Аграрний, Бузький, вулиці Аграрна, Архітектора Артинова, Барвиста, Ґданська, Грушева, Демчука, Добрих сусідів, Євгена Коновальця, Замостянська, Затишна, Івана Миколайчука, І. Франка, Квітнева, Квітуча, Киянко, Князів Коріатовичів, Крутнів Яр, Левадна, Левка Лук'яненка, Лівобережна, Маріупольська, Миколи Костомарова, Мирослава Скорика, Молодіжна, Нагірна, Пирогова, Северина Наливайко, Славетна, Соборна, Староміська, Українська, Якова Гальчевського, Якова Шепеля та прилеглі провулки і проїзди. У Луці-Мелешківській також знеструмлять вулицю Кар'єрну.

Того ж 17 вересня, так само з 09:00 до 16:00, без світла залишаться мешканці Агрономічного на вулицях Вишневій, Генерала Гандзюка, Князів Коріатовичів, Пирогова та П. Шульги. Окремо енергетики підтвердили відключення у Вінниці за адресою Пирогова, 89А, 93, 93/20, 97А, 99А, 101, 103, 103/19, 103А, 105, 113/2.

Що робити під час планового відключення

Енергетики нагадують: на час знеструмлення варто заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої, а також подбати про запас води. Побутову техніку, яка може постраждати від перепадів напруги, краще вимкнути з розеток. Відновлення електропостачання зазвичай відбувається одразу після завершення робіт — за вказаним графіком орієнтовно до 16:00–16:30.

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