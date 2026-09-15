Міська влада Чернігова через значну кількість охочих розширила перелік локацій, де приймають документи на одноразову грошову допомогу «Зимова підтримка».

Грошова допомога у Чернігівській області стала доступнішою для містян — у Чернігові збільшили кількість пунктів, де приймають документи на одноразову виплату за програмою «Зимова підтримка». Про це повідомили в Чернігівській міській раді.

Рішення розширити мережу пунктів прийому ухвалили через справжній ажіотаж серед чернігівців. Люди масово звертаються, аби встигнути подати заяву і до зими отримати гроші на підготовку до опалювального сезону. За свідченням місцевих жителів, черги до пунктів вишиковувались ще з четвертої ранку.

Що відомо про програму «Зимова підтримка»

«Зимова підтримка» — це одноразова грошова допомога, яку надають мешканцям Чернігова як фінансовий ресурс на підготовку до зимового періоду. Програму реалізує міська влада, а кошти розподіляють за поданими заявами через пункти прийому документів.

Через значну кількість звернень уже в перші дні стало зрозуміло, що наявних точок не вистачає. Тож міське управління оперативно додало нові локації, щоб розвантажити черги та дати людям зручнішу можливість оформити допомогу.

Як подати заяву на «Зимову підтримку»

Щоб оформити одноразову грошову допомогу, чернігівцям варто особисто звернутися до одного з пунктів прийому документів. Попередньо слід з'ясувати актуальний перелік локацій та години їх роботи.

Що потрібно мати із собою

Для подання заяви зазвичай запитують документ, що посвідчує особу, та банківські реквізити рахунку, куди надійдуть кошти. Точніший перелік потрібних документів краще уточнити безпосередньо в пункті прийому або на сторінках Чернігівської міської ради.

Конкретний розмір виплати та строки розгляду заяв визначають під час оформлення. Цифри в джерелі окремо не названо, тому їх треба уточнювати на місці, щоб не пропустити кінцевий термін прийому документів.

Оскільки попит високий, організатори радять не зволікати з часом, щоб уникнути довгих черг, і приходити заранці або в менш завантажені пункти.

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