Росію продовжують стрясати пожежі. У російському місті Пєрмь загорівся пороховий завод. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах і численних Телеграм-каналах.
Місцеві ЗМІ пишуть, що дві людини загинули, один потерпілий у лікарні. Відомо також, що це підприємство виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню «Град» і «Смерч», і комплексів ППО.
Крім того повідомляється, що в росії продовжують горіти ліси Сибіру. Гасити величезні пожежі як і раніше нікому, так як вся техніка, використовувана для цього раніше, зараз на війні в Україні.
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