Гасити величезні пожежі як і раніше нікому, не вистачає людей і техніки.

Росію продовжують стрясати пожежі. У російському місті Пєрмь загорівся пороховий завод. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах і численних Телеграм-каналах.

Місцеві ЗМІ пишуть, що дві людини загинули, один потерпілий у лікарні. Відомо також, що це підприємство виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню «Град» і «Смерч», і комплексів ППО.

Крім того повідомляється, що в росії продовжують горіти ліси Сибіру. Гасити величезні пожежі як і раніше нікому, так як вся техніка, використовувана для цього раніше, зараз на війні в Україні.

Нагадаємо, окупанти просунулися на південному заході Донбасу.

Як Politeka повідомляла, окупанти підсунули свого шпигуна в Генштаб ЗСУ.

Також Politeka писала, що окупанти пішли на нову підлість у Білорусі.