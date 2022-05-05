Частина постраждалих в жахливому ДТП за участю бензовоза, автобуса і мікроавтобуса на трасі Київ-Чоп знаходяться на межі життя і смерті.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський.

Нагадаємо, трагедія сталася в Рівненській області 3 травня. Там водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito", здійснював маневр обгону іншого транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з бензовозом.

Спочатку було відомо про 16 загиблих, проте пізніше в МВС уточнили, що жертвами аварії стали 26 осіб: 24 пасажири і двоє водіїв автобуса і бензовозу.

Наймолодшому загиблому 12 травня мало виповнитися 18 років.

Всього на момент ДТП в салоні автобуса» Setra", який прямував до Польщі, знаходилися 34 пасажири і один водій.

"Це наймасштабніша ДТП за останні кілька років, безумовно. На жаль, ми можемо відзначити цифру загиблих - це на даний момент 26. І 12 поранених перебувають у лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. І ми розуміємо, що ця цифра, цифра загиблих, може збільшитися", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, стало відомо про загибель відомого журналіста.

Також Politeka.net писала, що після трагедії на трасі українців чекають зміни на дорогах.