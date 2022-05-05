Про це, як пише Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський.
Нагадаємо, трагедія сталася в Рівненській області 3 травня. Там водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito", здійснював маневр обгону іншого транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з бензовозом.
Спочатку було відомо про 16 загиблих, проте пізніше в МВС уточнили, що жертвами аварії стали 26 осіб: 24 пасажири і двоє водіїв автобуса і бензовозу.
Наймолодшому загиблому 12 травня мало виповнитися 18 років.
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Всього на момент ДТП в салоні автобуса» Setra", який прямував до Польщі, знаходилися 34 пасажири і один водій.
"Це наймасштабніша ДТП за останні кілька років, безумовно. На жаль, ми можемо відзначити цифру загиблих - це на даний момент 26. І 12 поранених перебувають у лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. І ми розуміємо, що ця цифра, цифра загиблих, може збільшитися", - заявив Монастирський.
Нагадаємо, стало відомо про загибель відомого журналіста.
Також Politeka.net писала, що після трагедії на трасі українців чекають зміни на дорогах.