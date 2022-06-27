Як повідомив голова Харківської ОВВА Олег Синегубов, увечері 27 червня російські окупанти обстріляли Північну Салтівку. Російські снаряди потрапили по дворах житлових будинків і вулицях. Синєгубов підкреслив, що постраждала виключно цивільна інфраструктура з мирними жителями.
В результаті обстрілу за останніми даними загинули 4 людини. Ще 19 постраждали, з них 4 дитини. В даний момент медики надають їм всю необхідну допомогу. При цьому наголошується, що це не остаточні дані: постраждалих може бути більше.
"Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю всіх бути максимально обережними. Без необхідності не виходити на вулиці. У разі сигналу тривоги – відразу йти до укриття!", - звернувся до людей Синегубов.
Російські окупанти з самого початку війни не припиняють завдавати ударів по Харкову та області. Напередодні ворог обстріляв Чугуївську громаду, в результаті загинули двоє мирних жителів. У ніч на 27 червня одна з ракет росіян потрапила у двір харківської школи. Ще один удар припав по адміністративній будівлі.
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