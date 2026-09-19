Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 20 по 26 вересня показує різкий перепад температур: від +24° на початку тижня до +15° у середині, з можливими опадами у вівторок, середу та четвер.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав про нестійку погоду, а новий прогноз з 20 по 26 вересня підтверджує: Дніпропетровщину чекає відчутний перепад температур — від +24° на вихідних до +15° у середині тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, впродовж тижня з 20 по 26 вересня денна температура повітря у Дніпропетровській області коливатиметься від +15° до +24°.

У неділю, 20 вересня, повітря прогріється до +24° вдень, а вночі температура опуститься до +14°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 21 вересня, синоптики очікують ту саму позначку — +24° вдень та +14° вночі. Хмарність малохмарна, без опадів.

У вівторок, 22 вересня, температура вдень знизиться до +19°, а вночі підніметься до +15°. Небо буде хмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 23 вересня, стовпчики термометрів удень зупиняться на позначці +15° — це найпрохолодніший день тижня. Вночі температура становитиме +13°, хмарно, можливі опади.

У четвер, 24 вересня, вдень потеплішає до +18°, проте вночі очікується суттєве охолодження до +9°. Небо малохмарне, синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 25 вересня, денна температура утримається на позначці +19°, вночі — +10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 26 вересня, тиждень завершиться потеплінням до +21° вдень та +11° вночі. Небо буде малохмарним, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, з денною температурою +24°, а найпрохолоднішим — середа, 23 вересня, коли максимум складе лише +15°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади можливі три дні — у вівторок, середу та четвер.

Через відчутний перепад температур синоптики радять мешканцям Дніпропетровської області вдягатися за принципом «капусти» та мати при собі теплий одяг, особливо вранці та ввечері, коли повітря охолоджується найбільше. У дні з можливими опадами — вівторок, середу та четвер — варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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