Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області доступна в межах урядової програми «Зимова підтримка»: вразливі категорії мешканців прифронтових громад можуть отримати одноразову виплату 19 400 гривень на домогосподарство.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області поповнилася новою програмою — в межах ініціативи «Зимова підтримка» вразливі категорії мешканців прифронтових громад можуть отримати одноразову виплату 19 400 гривень на домогосподарство.

Кошти виплачуються не на кожного члена родини, а саме на домогосподарство. Програма розрахована на понад 380 тисяч родин, які проживають у громадах поблизу лінії фронту.

До переліку вразливих категорій увійшли: люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини, які виховують дітей з інвалідністю, а також дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

Ключова умова — фактичне проживання на територіях, визначених урядом як прифронтові. На Дніпропетровщині до офіційного переліку територій бойових дій входять 260 населених пунктів у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах.

Як оформити виплату

Заяву можна подати до 30 жовтня 2026 року через Пенсійний фонд України, ЦНАП або органи місцевої влади. Після призначення кошти надійдуть на банківський рахунок або через «Укрпошту».

На реалізацію програми залучено 7,4 млрд гривень міжнародної допомоги. Частину коштів надали ЮНІСЕФ та Український Червоний Хрест через гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Важливо, щоб дані в реєстрах були актуальними — саме на їхній основі проводитимуть відбір отримувачів. Окрім виплати, уряд продовжує забезпечувати прифронтові громади паливом, продуктами та іншими ресурсами для проходження опалювального сезону.

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