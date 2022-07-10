Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки в місті Часовий Яр в Бахмутському районі Донецької області, яку ввечері 9 липня росіяни атакували ракетами з Ураганів.

Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко та показав кадри з місця НП.

"У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина", — розповів очільник ОВА.



На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває.

Відзначимо, в суботу в Часовому Ярі росіяни також обстріляли залізничну станцію — кілька людей отримали легкі контузії.

Також Кириленко повідомоляв, що за 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, ракети з Бєлгорода не долетіли до України та знищили склад самих окупантів.

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